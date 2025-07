Sarà il 3-5-2 il marchio di fabbrica del Modena di Andrea Sottil, uno schieramento tattico con cui il tecnico piemontese ha sempre vestito le sue squadre, anche se con qualche concessione al 3-4-1-2 quando ha avuto in rosa un trequartista puro da utilizzare dietro le punte. Le sue formazioni hanno sempre giocato con un possesso palla sempre funzionale alla creazione in tempi rapidi di possibili occasioni da gol. Per queste caratteristiche Sottil ha chiesto ad Andrea Catellani "giocatori con grande fisicità, caratteristica non fondamentale ma parecchio importante nel calcio di oggi, dove c’è la tendenza a trovare calciatori tecnici ma allo stesso tempo strutturati". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le ricette in campo. Centimetri, 3-5-2 e lavoro mentale