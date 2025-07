Israele attacca Gaza City e Jabalia ordine di evacuazione Idf | raid per annientare nemici e organizzazioni terroristiche

Roma, 15 luglio 2025 –  Un ennesimo ordine di evacuazione delle forze armate israeliane nei confronti dei civili palestinesi è stato diramato questa mattina per i residenti di Gaza City e Jabalia, nel nord della Striscia. "Le Idf stanno operando nella zona con maggiore forza per annientare il nemico e le organizzazioni terroristiche. I combattimenti si stanno estendendo verso ovest, verso il centro cittĂ ", afferma il portavoce in lingua araba delle Idf, il colonnello Avichay Adraee, su X. L'avvertimento invita i civili a dirigersi a sud, nella zona costiera di Mawasi. Va però sottolineato che in situazioni analoghe gli spostamenti dei civili su indicazioni israeliane non hanno evitato che si contassero vittime innocenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Israele attacca Gaza City e Jabalia, ordine di evacuazione Idf: raid per “annientare nemici e organizzazioni terroristiche”

