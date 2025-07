Per i tessuti tecnici di Sitip 98 milioni di fatturato

Sitip, azienda leader nella produzione di tessuti tecnici e sostenibili per abbigliamento sportivo, urbanwear e industriale, ha segnato per il 2024 un fatturato pari a 98 milioni di euro, in linea con l'anno precedente. Un risultato solido che riflette la capacitĂ dell'azienda di coniugare performance economica, sostenibilitĂ ambientale e responsabilitĂ sociale, in uno scenario di mercato complesso. L'impresa che ha base in Val Seriana (Bergamo) conta oggi 548 dipendenti, di cui l'85,3% con contratto a tempo indeterminato. I dati confermano anche l'attenzione alla salute e sicurezza sul lavoro, con zero infortuni gravi registrati nel 2024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Per i tessuti tecnici di Sitip 98 milioni di fatturato

In questa notizia si parla di: tessuti - tecnici - sitip - milioni

Per i tessuti tecnici di Sitip 98 milioni di fatturato; Sitip chiude l’anno con 120 milioni di euro di fatturato e 600 dipendenti; Sitip, eccellenza bergamasca del tessile: “Cresciamo nonostante la concorrenza asiatica a basso costo”.

Per i tessuti tecnici di Sitip 98 milioni di fatturato - Sitip, azienda leader nella produzione di tessuti tecnici e sostenibili per abbigliamento sportivo, urbanwear e industriale, ha segnato per il 2024 un fatturato pari a 98 milioni di euro, in linea con ... ansa.it scrive

Sitip di Cene, investimenti per 43 milioni - Economia - L'Eco di Bergamo - La Sitip di Bergamo, ha annunciato un piano di investimenti quadriennali per un ammontare pari a 43 milioni di euro per ampliare reparti di produzione e introdurre nuovi macchinari nell’attuale ... Lo riporta ecodibergamo.it