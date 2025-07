Fondazione Istituti Educativi di Bergamo | il lungo cammino

La Fondazione Istituti Educativi di Bergamo è oggi un punto di riferimento per l'educazione e l'inclusione sociale nella città e nella provincia. Ma la sua storia affonda le radici in un lontano passato, risalente al 1532, quando San Girolamo Miani fondò tre istituzioni assistenziali rivolte ai più fragili: l'Orfanotrofio Maschile, l'Ospitale Laico delle Orfane e la Casa delle Convertite. L'obiettivo era chiaro: offrire aiuto e sostegno a orfani, poveri e donne in difficoltà . Per lungo tempo l'amministrazione di questi Orfanotrofi fu affidata a Giovanni Battista Piazzoni, rappresentante di quell'aristocrazia impegnata economicamente nel nuovo settore industriale.

