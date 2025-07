donna dispersa ritrovata dai vigili del fuoco a badia tedalda

Arezzo, 15 luglio 2025 – Ore di preoccupazione si sono concluse con un lieto fine nel pomeriggio di ieri, quando i vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti in localitĂ La Chiocciola, nel comune di Badia Tedalda (Ar), per le ricerche di una donna di circa 49 anni che non aveva fatto rientro a casa dopo aver trascorso la notte nella zona. L'allarme è stato lanciato dai carabinieri, che hanno attivato il piano prefettizio per la ricerca di persone scomparse. Immediatamente si sono mobilitate le squadre di soccorso: una squadra di volontari del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sansepolcro, l'UnitĂ di Comando Locale con personale specializzato in Topografia Applicata al Soccorso dalla centrale di Arezzo, e l'elicottero Drago del reparto volo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

