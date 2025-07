Chi è Francois Modesto e cosa farà alla Juventus

Nella rivoluzione che segue la rivoluzione della Juventus, François Modesto è l’ultimo arrivato. È stato scelto da Damien Comolli, il “direttore generale” del club, per coprire il ruolo di “direttore tecnico”. È una figura diversa dal “direttore sportivo”, che la Juventus sta ancora cercando, e che più naturalmente associamo alla compravendita dei calciatori. Modesto dovrebbe coordinare l'intera area tecnica della Juventus, lavorando a stretto contatto con Tudor e i giocatori, fungendo da riferimento tra loro, la società e le altre aree del club (scouting, staff medico, analisti). Il francese è stato scelto per la sua capacità di lavorare con i dati, molto importante per Comolli, per la sua conoscenza delle lingue (secondo alcune fonti parla quattro lingue, secondo altre cinque) e del mercato straniero. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Chi è Francois Modesto e cosa farà alla Juventus

Chi è François Modesto, la Juventus ha il suo nuovo direttore tecnico scelto da Comolli - François Modesto è il nuovo direttore tecnico della Juventus scelto da Comolli. Dopo l'ultima esperienza al Monza ora il dirigente si metterà subito a disposizione dei bianconeri già a partire dal raduno del 24 luglio.

Francois Modesto è il nuovo direttore tecnico della Juventus. Nico Gonzalez e Alberto Costa in partenza - Uno dei due ultimi tasselli mancanti ancora nell’organigramma della società bianconera è stato aggiunto con la nomina di Francois Modesto quale nuovo direttore tecnico, in attesa di definire quella del direttore sportivo.

Ombra di Tudor, occhio della società, e il mercato... Tutti i compiti di Modesto alla Juve - Modesto alla Juve farà il direttore tecnico, ma è possibile che in attesa che arrivi un direttore sportivo possa fare qualcosa anche nelle attività extra campo. Come scrive gazzetta.it