Accusato di molestie sessuali da alcune pazienti la procura chiede il processo per Silvio Viale

La procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per Silvio Viale, 68enne ginecologo dell'ospedale Sant'Anna noto per le sue posizioni a favore del diritto all'aborto e¬†consigliere comunale dei Radicali +Europa. L'ipotesi formulata dal procuratore aggiunto Cesare Parodi √® di violenza sessuale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Silvio Viale: la procura chiede il processo per violenza sessuale contro il consigliere radicale di Torino - La prima denuncia nei confronti di Silvio Viale, medico ginecologo e attivista radicale, risale al 26 novembre 2023.

