I Fantastici Quattro e lo stile anni ’60 | La visione della costumista per la prima famiglia Marvel

La costumista premio Oscar Alexandra Byrne ha un portfolio stellare che spazia dagli esseri interstellari di Thor (2011) agli “Eroi più Potenti della Terra” in The Avengers (2012), passando per la famiglia spaziale dei Guardiani della Galassia (2014) e gli eroi che viaggiano nel tempo e nello spazio in Doctor Strange (2016). Ora, in “The Fantastic Four: First Steps” del regista Matt Shakman, Byrne si immerge nuovamente nel complesso mondo dei supereroi, calandosi in tutti e quattro i ruoli chiave del design per la Terra-828, un universo retrofuturistico ispirato agli anni ’60. In questo nuovo capitolo, Byrne e il suo team hanno dato vita al guardaroba della Prima Famiglia Marvel: Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) e Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach). 🔗 Leggi su Nerdpool.it

