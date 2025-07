Del suo antenato pacifista e antimilitarista Lev Tolstoj pare sia rimasto solo il cognome. PerchĂ© Pjotr Tolstoj, trisnipote del grande romanziere di Guerra e Pace e vicepresidente della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo, parlando a Repubblica non ha dubbi: ogni arma a lungo raggio occidentale sarĂ un obiettivo legittimo per Mosca. Inoltre la cosiddetta “operazione speciale” in Ucraina si concluderĂ nel giro di due o tre anni a favore di Mosca, mentre il sostegno all’Ucraina sarĂ la rovina dell’Unione Europea. “Non ci sono basi per una nostra sconfitta in Ucraina – dice il politico -. Gli Usa stanno cercando di tirarla per le lunghe, ma il risultato alla fine sarĂ quello che si è prefissato la Russia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

