Il bonus pensioni è tax free | la busta paga e l’incentivo come funziona

Il bonus pensioni è free tax. L’incentivo per rimanere al lavoro riservato ai dipendenti che maturano la pensione entro il 31 dicembre 2025 ma che posticipano l’uscita dal lavoro sarà esente dal prelievo fiscale. Il decreto per le disposizioni integrative per Irpef e Ires che ieri il governo Meloni ha approvato serve anche a questo, ha detto il viceministro all’Economia Maurizio Leo. Gli importi dei contributi Ivs a carico del lavoratore verranno erogati direttamente al lavoratore dipendente in busta paga. A partire da settembre per i lavoratori del privato, a novembre per il pubblico. Le finestre di accesso alla pensione sono di 7 e 9 mesi per le due categorie, spiega oggi Il Messaggero. 🔗 Leggi su Open.online

