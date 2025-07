Antonello Venditti accade l’impensabile durante il concerto | con chi sale sul palco VIDEO

Nessuno si sarebbe aspettato di vedere proprio lei accanto ad Antonello Venditti, eppure è successo davvero. Davanti al pubblico gremito della Fiera del Levante di Bari, durante una delle tappe piĂą attese del tour estivo, l’artista romano ha sorpreso tutti chiamando sul palco una presenza speciale. Un momento toccante che ha lasciato senza parole anche i piĂą scettici, riportando alla memoria un episodio che aveva fatto molto discutere esattamente dodici mesi fa. Leggi anche: La star di Hollywood di nuovo incinta: il pancione che nessuno si aspettava (e come lo ha svelato al mondo) leggi anche: Sinner e Swiatek, cala il gelo durante il ballo a Wimbledon: il campione in imbarazzo (VIDEO) Un anno fa la polemica: “Mi hanno fatto passare per un mostro”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Antonello Venditti, accade l’impensabile durante il concerto: con chi sale sul palco (VIDEO)

In questa notizia si parla di: antonello - venditti - durante - palco

Summer Cult, a Palazzo Farnese arriva Antonello Venditti - Antonello Venditti sarà in concerto a Piacenza, nella cornice di Palazzo Farnese, giovedì 3 luglio. Il live sarà all’interno del “cartellone” estivo di Piacenza Summer Cult.

Antonello Venditti e la scuola: “Fino a 18 anni la mia vita è stata solo quello”, dalla madre prof severa al peso dell’adolescenza, fino alla “notte prima degli esami” - “Notte prima degli esami” è diventata la colonna sonora di ogni maturità italiana dal 1984, ma la sua genesi affonda le radici in un periodo difficile della vita di Antonello Venditti.

“Apprezzo Achille Lauro e Lucio Corsi ma il problema di questi è che sono tutti a scadenza. Hanno dentro la morte artistica, vedi i Maneskin”: parla Antonello Venditti - “Mi sono messo al piano e magicamente una mattina mi è arrivata. Tutta d’un botto. Tornavo a Roma dopo quattro anni di esilio, mi riconciliai con la città ”, racconta Antonello Venditti al Corriere della Sera.

Un errore sul palco, poi il chiarimento. Ora Antonello Venditti scrive un nuovo capitolo con un gesto che tocca il cuore. A un anno dal fraintendimento che lo portò a insultare per errore una ragazza autistica durante un concerto, il cantautore ha deciso di invitarl Vai su Facebook

Antonello Venditti porterà sul palco Cinzia, la ragazza autistica che insultò per sbaglio l'anno scorso; Antonello Venditti torna a Bari con la ragazza autistica umiliata lo scorso anno: «Porto con me Cinzia, l'ho f; Venditti incontra Cinzia sul palco di Bari dopo caso Barletta.

Antonello Venditti porterà sul palco Cinzia, la ragazza autistica che insultò per sbaglio l’anno scorso - Antonello Venditti porterà sul palco del concerto di Bari Cinzia, la ragazza autistica che aveva insultato per sbaglio lo scorso anno: "Salirà sul ... Come scrive fanpage.it

Venditti rimedia alla gaffe: sul palco con la ragazza autistica umiliata un anno fa - Antonello Venditti torna a Bari con Cinzia, la ragazza autistica ferita un anno fa: il cantante chiede scusa e la porta sul palco. Segnala donnaglamour.it