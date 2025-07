D’Agostino FI | Amministratori sotto attacco serve un fronte comune contro la violenza

Tempo di lettura: < 1 minuto "L'ignobile aggressione subita due giorni fa dal vicesindaco di Rotondi, Bartolomeo Esposito, si inserisce in un preoccupante contesto di atti intimidatori e violenti contro gli amministratori pubblici, un fenomeno che desta allarme e richiede interventi urgenti." Così in una nota il Segretario Provinciale di Forza Italia, Angelo Antonio D'Agostino, che aggiunge: "È inaccettabile che chi si dedica con passione al servizio della collettività debba operare in un clima di insicurezza. Questa aggressione contro Esposito non colpisce solo la persona, ma le istituzioni che egli rappresenta.

