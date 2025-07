Roma polemica social | camion bar deturpa il panorama dal Pincio

La terrazza del Pincio, uno dei punti panoramici più iconici della Capitale, torna al centro delle polemiche. Stavolta a finire sotto accusa è il camion bar posizionato proprio davanti al belvedere, reo – secondo molti utenti – di “vandalizzare” la vista mozzafiato su Piazza del Popolo e sulla città eterna. A innescare la discussione è stata una serie di post su X (ex Twitter), dove alcuni cittadini hanno espresso la loro indignazione per la presenza dell’ingombrante struttura commerciale. “ 20, 30 anni che questo orrido camion bar lo lasciate vandalizzare uno dei panorami più belli al mondo ”, scrive un utente, chiedendosi come sia possibile che il mezzo “ possa parcheggiare lì impunemente ”. 🔗 Leggi su Funweek.it