Superman | cinque storie da leggere se hai guardato il film

A quasi una settimana da lancio della nuova pellicola di James Gunn, che sta riscuotendo un discreto successo, molti neofiti si stanno lanciando al recupero di storie con protagonista Superman. Ne abbiamo preparate cinque (più un bonus) per voi che sicuramente vi faranno amare il personaggio, e alla quale, il regista americano si è anche in parte ispirato per il film. Pronti? Un, due, tre. si vola! All-Star Superman. Impossibile non iniziare con la storia per eccellenza di Superman, anche punto cardine della nuova pellicola sul personaggio. Scritta e disegnata da due campioni assoluti del fumetto come Grant Morrison e Frank Quitely tra il 2005 e il 2008. 🔗 Leggi su Screenworld.it

