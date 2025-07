Assunti GPS sostegno e vincitori concorso non abilitati | utilizzazione se sono in soprannumero Novità

Il nuovo CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie contiene, tra le altre, una novità relativa ai docenti assunti da GPS sostegno e vincitori non abilitati del concorso PNRR secondaria: se sono risultati in soprannumero nella scuola in cui hanno svolto l'anno a tempo determinato, possono presentare domanda di utilizzazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Formazione e periodo di prova per docenti assunti da GPS I fascia sostegno: ecco la procedura finale e i quadri di riferimento per ordine e grado di scuola - In applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 5, commi dal 5 al 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n.

Assegnazioni provvisorie 2025/26, indicazioni per docenti assunti da GPS sostegno e concorso PNRR1. RISPOSTE AI QUESITI - Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni per il personale docente nell'anno scolastico 2025/26: una misura molto attesa perché permette ai docenti vincolati per normativa o che non hanno ottenuto il trasferimento di poter usufruire della mobilità annuale per ricongiungersi ai propri familiari.

Assunti GPS sostegno e vincitori concorso non abilitati: utilizzazione se sono in soprannumero. Novità ; Informativa del Ministero sulle assunzioni del personale docente, educativo e IRC per l'a.s. 2025/26; Immissioni in ruolo docenti 2025/26: il numero maggiore andrà ai concorsi PNRR1 e 2, vincitori e idonei.

