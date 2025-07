Serie C Tornano al lavoro anche Lumezzane e Pergolettese Il 25 luglio la composizione dei tre gironi del torneo

Si è radunata ieri al centro sportivo Bertolotti la Pergolettese del riconfermato tecnico Giacomo Curioni che da domenica 24 agosto disputerà la settima stagione consecutiva nel campionato di Lega Pro. Prima sgambata davanti a un buon numero di tifosi: tra i più acclamati il bomber Daniele Ferrandino, il grande colpo del mercato estivo (21 reti nella passata stagione con la Folgore Caratese). Presente l'intera dirigenza cremasca il cui obiettivo è un'annata che dovrà portare una salvezza tranquilla abbinata alla valorizzazione dei numerosi giovani presenti in rosa. I gialloblù si alleneranno in città fino a sabato 19, poi partenza per il ritiro di San Marino dove la squadra si fermerà fino a sabato 26.

