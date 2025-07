WWE | Lyra Valkyria stacca il pass per SummerSlam dopo la vittoria contro Bayley a Raw

Evolution 2 tra diverse sorprese e conti chiusi ha lasciato una questione ancora in sospeso, quella riguardante il titolo Intercontinentale femminile conteso tra la campionessa Becky Lynch e le due sfidanti Bayley e Lyra Valkyria. Ad Evolution Becky si è confermata campionessa in un match per lei scomodo in cui c’era il rischio di perdere il titolo anche senza essere schienata o sottomessa. The Man ha saputo sfruttare il momento giusto per sorprendere le avversarie, avversarie che però non hanno mollato le attenzioni sul titolo e così questa notte a Raw è andata in scena la sfida definitiva tra Bayley e Lyra per determinare la #1 contender in vista di SummerSlam. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Lyra Valkyria stacca il pass per SummerSlam dopo la vittoria contro Bayley a Raw

