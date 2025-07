La luna è sempre più lontana dalla Terra | ecco perché e che conseguenze aspettarsi

Ogni anno la Luna si allontana progressivamente dalla Terra, guadagnando circa 3,8 centimetri di distanza. Un fenomeno lento ma inesorabile, che nel corso di centinaia di milioni di anni potrebbe modificare profondamente l’aspetto del nostro cielo. Mentre la Luna si allontana, la rotazione terrestre rallenta gradualmente, determinando un allungamento – seppur minimo – della durata del giorno. Un cambiamento impercettibile su scala umana, ma significativo nel contesto della lunga storia del sistema Terra-Luna. “Si tratta – spiega Mario Giuseppe Guarcello, Primo Ricercatore INAF presso l’Osservatorio Astronomico di Palermo – della conseguenza delle interazioni tra la Terra e il nostro satellite, e nello specifico nell’effetto che l’attrazione della Luna ha sulle acque del nostro pianeta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La luna è sempre più lontana dalla Terra: ecco perché e che conseguenze aspettarsi

Il nostro Pianeta sta rallentando. Circa due miliardi e mezzo di anni fa, la durata di un giorno terrestre era molto più breve (intorno alle 17 ore) e in futuro le giornate supereranno le attuali 24 ore. Questo rallentamento è causato dall'allontanamento progressivo

