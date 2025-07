Incendio di sterpaglie vicino un' oliveta a Terricciola

Un incendio di sterpaglie si è sviluppato nel pomeriggio di ieri, 14 luglio, nel Comune di Terricciola, in zona via San Marco. I vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 18.30 per spegnere le fiamme che si stavano propagando ad una vicina oliveta. Sul posto sono intervenute anche. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: incendio - sterpaglie - oliveta - terricciola

