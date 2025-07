Ascolti TV lunedì 14 luglio | chi ha vinto tra Cornetto Battiti Live e Noos – L'avventura della conoscenza

Chi ha vinto tra Cornetto Battiti Live, concerto trasmesso da Canale5 con Alvin e Ilary Blasi e Noos - L'avventura della conoscenza, programma condotto da Alberto Angela su Rai1. In access prime time la sfida tra Techeteche Top Ten con Bianca Guaccero e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Vediamo tutti i dati Auditel di ieri sera, lunedì 14 luglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

