Sanzioni Russia Rutte | ‘Putin prenda sul serio l’avvertimento di Trump’

Trump, accordo in 50 giorni o sanzioni severe a Mosca "Sono scontento con la Russia, imporrò severe sanzioni se non avremo un accordo entro 50 giorni": lo ha detto Donald Trump incontrando nello Studio Ovale il segretario generale della Nato Mark Rutte. Rutte: Putin prenda sul serio l'avvertimento di Trump

Rutte (Nato): "Buon segno la telefonata Putin-Trump e coordinamento con leader europei" - (Agenzia Vista) Bruxelles, 20 maggio 2025 “Penso che la cosa positiva sia che il presidente Donald Trump ha iniziato anche ad aprire linee di comunicazione con il presidente russo, siamo grati del fatto che gli americani stiano assumendo questa posizione, questo ruolo di leadership, e non credo che aiuti se io dalla NATO, faccio un commento in diretta su ogni fase del processo, ma penso che sia un buon segno che quella telefonata sia avvenuta ieri sera.

Trump pubblica messaggio di Rutte, 'Europa pagherà molto' - Il presidente Usa Donald Trump ha pubblicato su Truth un messaggio privato inviato dal segretario generale della Nato Mark Rutte in cui gli faceva i complimenti per il "grande successo" che si profila al vertice de L'Aja.

Trump e il vertice Nato, il messaggio di Rutte: “Tutti firmano per aumento spese” - (Adnkronos) – Donald Trump si prepara al vertice Nato dell'Aja, nei Paesi Bassi. Sul tavolo, l'aumento delle spese militari invocato dal presidente degli Stati Uniti.

Guerra Ucraina, la Russia: «Uccisi 500 soldati di Kiev in un solo giorno». Trump: Putin preoccupato dalle sanzioni Vai su Facebook

Dopo aver allarmato l’UE annunciando dazi al 30% dal primo agosto, Trump ha annunciato oggi che – se non verrà raggiunto un accordo per una tregua in Ucraina entro 50 giorni – gli Stati Uniti imporranno dazi del 100% alla Russia. Dopo aver annunciato i Vai su X

Il «grande annuncio» L’accordo sulle armi americane in Ucraina, e l’ultimatum di Trump a Putin; Trump, ultimatum a Putin: “Dalla Nato subito armi a Kiev, pace o sanzioni tra 50 giorni”; Donald Trump: subito armi all'Ucraina, 50 giorni per la pace o pesanti dazi a Mosca - Estonia effettua i primi test con i sistemi di difesa Himars sull'isola di Saaremaa.

Trump a Putin: pace in 50 giorni o sanzioni. A Kiev i Patriot (Nato) - “Dazi molto severi alla Russia”, se non ci sarà la pace con l’Ucraina entro 50 giorni. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Ucraina, Ue: "Presto nuove sanzioni a Russia". Medvedev: "Ultimatum Trump teatrale, non ci interessa" - Kallas: "Speriamo che anche gli Stati Uniti le adottino". Scrive adnkronos.com