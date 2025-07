Drammatico salvataggio in mare | l’SOS partito da un natante in balia delle onde L’intervento salvavita della motovedetta della Capitaneria di Porto di Fiumicino

Un intervento tempestivo e coraggioso da parte della Capitaneria di Porto di Fiumicino ha evitato una tragedia nelle acque al largo di Ardea il 14 luglio 2025. Nonostante le condizioni meteo avverse, un uomo a bordo di una barca da diporto è stato salvato grazie all'abilitĂ dell'equipaggio della motovedetta CP 831, che ha risposto prontamente alla sua richiesta di soccorso. La richiesta di soccorso. L'allarme è scattato alle 18:52 quando la Capitaneria di Porto ha ricevuto un "mayday" da una barca di circa 7,5 metri, che navigava nei pressi di un'area di ancoraggio riservata alle navi gasiere.

