Canino contro Malgioglio | la guerra dei gay in tv ma non se ne può più

Archiviata la polemica riguardante Pino Strabioli contro una presunta Rai meloniana omofoba che l'avrebbe epurato, quando invece l'ha promosso con un nuovo programma in una fascia oraria più prestigiosa, ecco arrivare un'altra disputa gay contro l'attuale Tv di Stato. Questa volta a lanciare il sasso è Fabio Canino, giudice – riconfermato per la stagione 2025-2026 – di Ballando con le Stelle, programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Sul Messaggero, Canino dichiara che «se anni fa era normalissimo che un conduttore fosse gay, adesso è motivo – diciamo così – di discussione. Siamo tornati molto indietro». 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Canino contro Malgioglio: la guerra dei gay in tv ma non se ne può più

In questa notizia si parla di: canino - malgioglio - guerra - programma

FABIO CANINO: IN TV GAY DI REGIME COME MALGIOGLIO. BALLANDO E AMICI? ECCO COSA PENSO - Fabio Canino è un fiume in piena. Confermato con tutti i suoi colleghi della giuria di Ballando con le Stelle, l’iconico show del sabato sera firmato Milly Carlucci, si racconta in un’intervista.

Fabio Canino, dissing a Malgioglio - Fabio Canino non ha avuto timore nello spiegare cosa pensa sul "trattamento dei gay" in tv ed immancabile è stato il riferimento a Malgioglio L'articolo Fabio Canino, dissing a Malgioglio proviene da Il Difforme.

“Non sono un gay di regime, io sono un artista e sono un uomo. Alzavo la paletta 20 anni fa nei programmi Rai, lui lo fa oggi”: Cristiano Malgioglio risponde a Fabio Canino - “Se anni fa era normalissimo che un conduttore fosse gay, adesso è motivo – diciamo così – di discussione.

“Non sono un gay di regime, io sono un artista e sono un uomo.

Canino contro Malgioglio: la guerra dei gay in tv ma non se ne può più - Archiviata la polemica riguardante Pino Strabioli contro una presunta Rai meloniana omofoba che l'avrebbe epurato, quando invece l'ha ... Da iltempo.it

Malgioglio e Fabio Canino, è guerra aperta: avete visto cosa è successo? - Cristiano Malgioglio è furioso con Fabio Canino per una frase che ha detto: cosa è successo tra i due? Scrive donnapop.it