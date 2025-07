Rimandato di nuovo l' inizio dei lavori sulla statale per Malpensa tra Oleggio e Lonate

Dovevano iniziare il 7 luglio, poi sono stati rimandati di 5 giorni, ma ad oggi non c'è traccia dell'inizio dei lavori sulla statale 527 Bustese. Anche Anas Lombardia non sa dare una data precisa per l'inizio dei lavori sul ponte sul canale Villoresi, sulla strada che collega Oleggio a Lonate. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

