Gran Premio di Monza si cercano 2mila addetti da assumere per la gara

Il Gran Premio di Monza si avvicina e per la gara, in programma in Autodromo nel weekend tra venerdì 5 e domenica 7 settembre, si cercano 2mila addetti per lavorare nel fine settimana dell'evento. A selezionare le candidature è l'agenzia per il lavoro Manpower che ha pubblicato un annuncio per la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

MotoGp, gran premio di Francia: circuito e orari tv - Bologna, 6 maggio 2025 – Il triello per il titolo mondiale riparte da Le Mans, in Francia, per un appuntamento ormai storico.

Pentamodena trionfa al Gran Premio Giovanissimi: argento per Zanardi e pioggia di emozioni a Riccione - Pentamodena torna da Riccione con l’entusiasmo alle stelle e una valanga di emozioni, grazie agli splendidi risultati ottenuti dai giovani atleti under 14 al Gran Premio Giovanissimi, la manifestazione più attesa dell’anno.

MotoGP, GP Spagna: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio di Jerez in diretta TV e streaming - Oggi con le prove libere e le pre-qualifiche si apre il GP della Spagna della MotoGP 2025 che vede il Motomondiale di scena sul circuito di Jerez de la Frontera: ecco gli orari e dove vedere in diretta TV su Sky e in differita su TV8 le prove libere, le qualifiche, la Sprint Race e la gara del quinto round stagionale della classe regina del Motomondiale ma anche di Moto2 e Moto3.

96° Gran Premio d’Italia di F1, Monza si prepara di nuovo a scendere in pista, anche fuori dal circuito: torna MonzaFuoriGP, dal 4 al 7 settembre - In occasione del 96° Gran Premio d’Italia, Monza si prepara di nuovo a scendere in pista, anche fuori dal ... Come scrive mi-lorenteggio.com

Il Gran Premio d’Italia a Monza fino al 2031 - Affaritaliani.it - L’Autodromo Nazionale di Monza continuerà a ospitare il Gran Premio d’Italia di Formula 1 fino al 2031 grazie a un accordo tra ACI e Formula 1. Si legge su affaritaliani.it