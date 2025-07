Lunghe sospensioni delle lezioni a scuola sì ma il 30% della popolazione italiana non può permettersi neanche una settimana di vacanza

Nel 2024, secondo i dati diffusi da Eurostat, il 27% della popolazione dell’Unione Europea di età pari o superiore ai 16 anni non è stata in grado di permettersi una settimana di vacanza lontano da casa. Il dato evidenzia una riduzione rispetto al 2023, pari a 1,5 punti percentuali, e un calo più marcato se confrontato con il 2014, anno in cui la quota era superiore di 10,6 punti percentuali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: lunghe - popolazione - permettersi - settimana

GLI ITALIANI SPENDONO SEMPRE DI PIÙ PER VIAGGIARE - L’aumento dei costi di aerei, treni e traghetti rende proibitive le vacanze per gli italiani. Solo il 43,2% della popolazione andrà in vacanza nel 2025. La maggior parte opterà per soggiorni brevi (54 Vai su Facebook

Nell’Ue una settimana di vacanza impossibile per 121,3 milioni di persone, primi gli italiani - Eurostat certifica le difficoltà economiche degli europei: niente vacanza lunga per il 27 per cento dei cittadini, Italia prima per cifre assolute ... Scrive eunews.it

Il 29% degli europei non può permettersi una settimana di ferie ... - Il 29% dei cittadini europei non può permettersi di pagare una vacanza annuale di una settimana lontano da casa. Segnala linkiesta.it