arrivato solo a gennaio. Il calciomercato Juve  è sempre più vicina alla cessione di Alberto Costa, terzino classe 2000 arrivato lo scorso anno a parametro zero. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, la trattativa con lo Sporting Lisbona  è ormai ben avviata, con una distanza di soli 2 milioni di euro tra domanda e offerta. I portoghesi sono saliti fino a 16-17 milioni di euro, mentre la richiesta bianconera è di 18-20 milioni di euro. Le parti si riaggiorneranno a breve, ma l’intesa sembra essere davvero a un passo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alberto Costa Sporting Lisbona a un passo: ballano un paio di milioni tra domanda e offerta. Il punto sul futuro dell’esterno

Alberto Costa Juventus, lo Sporting CP esce allo scoperto: offerti 20 milioni di euro per l’esterno portoghese. Cosa succede ora - di Redazione JuventusNews24 Alberto Costa Juventus, lo Sporting CP vuole l’esterno portoghese: offerti 20 milioni di euro per arrivare a lui, cosa sta succedendo.

Calciomercato Juventus: lo Sporting allo scoperto, offerta importante per Alberto Costa - Calciomercato Juventus: lo Sporting allo scoperto, offerta importante per Alberto Costa. Il club portoghese fa sul serio per l’esterno Un finale di stagione da protagonista e un Mondiale per Club giocato ad alti livelli hanno acceso i riflettori su Alberto Costa, trasformandolo in uno dei nomi più discussi del calciomercato Juventus.

