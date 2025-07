Air India le urla tra i piloti in cabina prima dello schianto | Perché lo hai fatto? e la bugia La lite ignorata nel rapporto

Una lite in cabina prima dello schianto del volo Air India AI171, precipitato pochi secondi dopo il decollo da Ahmedabad. A rivelare l'acceso scambio tra i piloti del Boeing 787 sono i dati.

Air India, aereo per Londra precipita tra le case subito dopo il decollo: a bordo 242 persone. L'allarme lanciato dai piloti - Un grave incidente aereo ha coinvolto oggi, 12 giugno 2025, un volo di linea dell?Air India in partenza dall?aeroporto internazionale Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad, in India.

India, aereo per Londra precipita subito dopo il decollo e si schianta sulle case: 244 a bordo. «I piloti hanno lanciato l'allarme» - L'aereo si è schiantato vicino all'aeroporto di Ahmedabad, hanno riferito le emittenti locali. Secondo una fonte alla Reuters a bordo viaggiavano almeno 169 passeggeri indiani, 53 britannici, un canadese e 7 portoghesi

India, aereo per Londra precipita subito¬†dopo il decollo e si schianta sulle case: 242¬†a bordo. ¬ęI piloti hanno lanciato l'allarme¬Ľ - L'aereo si √® schiantato vicino all'aeroporto di Ahmedabad, hanno riferito le emittenti locali. Secondo una fonte alla Reuters a bordo viaggiavano almeno 169 passeggeri indiani, 53 britannici, un canadese e 7 portoghesi¬†

Volo Air India precipitato, le urla tra i piloti in cabina: «Perché hai spento i motori? Perché?». La bugia: «Non sono stato io». Poi lo schianto

Air India, le urla tra i piloti in cabina prima dello schianto: «Perché lo hai fatto?». La lite ignorata nel rapporto - Una lite in cabina prima dello schianto del volo Air India AI171, precipitato pochi secondi dopo il decollo da Ahmedabad.

Disastro Air india, i sospetti sui piloti: "Tono drammatico a bordo", analizzate le cartelle cliniche - Da giorni l'attenzione si è concentrata sui piloti e sul loro stato di salute mentale