Sembrava una settimana moscia, ma si è svegliata sul finale. A guardare questa lista, alla fine, siamo soddisfatti: il calciomercato è ancora assurdo. È assurdo in tanti modi diversi: la serie A spedisce il suo capocannoniere in Arabia per «effetto della globalizzazione», come ha detto Gravina; un campione del Mondo finisce a Padova, un giovane di prospettiva lo spediamo in Turchia, in una squadra mai sentita prima, mentre un giovane attaccante del Chievo torna al Chievo dopo 15 anni, e non è più giovane. Poi c'è una squadra russa che spende 25 milioni per prendere un ex ragazzo prodigio della Roma. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - I movimenti di mercato più assurdi della settimana

I movimenti di mercato più assurdi della settimana - Mentre il Mondiale per Club va avanti, il primo luglio è ufficialmente iniziato il calciomercato. Certo, di acquisti e cessioni si parla da settimane, c’è stata addirittura la finestra per i club impegnati negli Stati Uniti, ma questa data continua ad avere un valore, a essere uno spartiacque tra la vecchia e la nuova stagione.

Torna la vera rubrica del calciomercato, quella dove c'è poco di razionale. Ruggeri da Simeone, il ritorno di Immobile e altri acquisti particolarmente assurdi da questa prima settimana di trasferimenti, tra cui Aaron Ramsey ai Pumas in Messico. Vai su X

