Usa ok a 1400 licenziamenti nel Dipartimento dell' Istruzione dalla Corte Suprema Trump | Vittoria di studenti e genitori

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato il via libera a 1400 licenziamenti nel Dipartimento dell'Istruzione americano. Il presidente Donald Trump accelera sul piano di chiusura e trasferimento delle competenze agli Stati, tra ricorsi e polemiche.

