La Rete Aretina Pace e Disarmo per l' anniversario della Liberazione di Arezzo

Arezzo, 15 luglio 2025 – LA Rete Aretina Pace e Disarmo per l'anniversario della Liberazione di Arezzo Celebrare il 16 luglio l'ottantunesimo anniversario della liberazione di Arezzo dal nazifascismo assume, in questo particolare momento storico, un significato ancora più pregnante. Oggi più che mai siamo nuovamente chiamati tutti ad una scelta, siamo chiamati a difendere le conquiste e le speranze di allora. Per questo la Rete Aretina Pace e Disarmo ha realizzato una serie di incursioni in alcuni luoghi simbolo della città, vestendoli della bandiera e delle parole della pace. Per ricordare che ancora c'è bisogno di resistenza e liberazione, contro gli imperialismi e il riarmo, contro i genocidi e le distruzioni, contro le violazioni del diritto internazionale e umanitario. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Rete Aretina Pace e Disarmo per l'anniversario della Liberazione di Arezzo

