Atletica Battocletti e Iapichino tornano da vincenti in Diamond League Nuova sfida Furlani-Tentoglou

Tre big italiani illumineranno la tappa della Diamond League che andrĂ in scena sabato 19 luglio a Londra. Il massimo circuito internazionale itinerante di atletica sbarcherĂ nella capitale britannica e si preannuncerĂ grande spettacolo a meno di due mesi dai Mondiali, previsti a Tokyo nel mese di settembre. Riflettori puntati su due azzurre capace di vincere le rispettive gare nei trionfali Europei a squadre e desiderose di rimettersi nuovamente in mostra in un contesto probante. Nadia Battocletti si rimetterĂ in gioco sui 5.000 metri dopo aver portato il record italiano a 14:33.27 nel corso di questa annata agonistica.

