Le parole di Roberto Saviano in seguito alla sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma, che ha confermato le condanne per le minacce ricevute in aula nel 2008 durante il processo di secondo grado ‘Spartacus’ a Napoli. Un pianto liberatorio tra gli applausi per un’ “odissea” durata 16 anni. Così Roberto Saviano aveva definito tutto . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Roberto Saviano, confermate le condanne al boss e all’avvocato: “Mi hanno rubato la vita”

Roberto Saviano e la perdita della zia Lalla: «Come una madre» - Il ricordo dello scrittore. Lo scrittore Roberto Saviano in una lunga intervista a Corriere ha aperto il suo cuore parlando della zia Lalla, ovvero Silvana.

“La mia vita è finita con lei. La demenza l’aveva immobilizzata, sono stato una sventura per lei”: lutto per Roberto Saviano, è morta la zia Silvana - “Zia Lalla non c’è più. Lalla la chiamavo io da bimbo; le avevo dato questo nome, più facile da pronunciare del suo: Silvana”.

Roberto Saviano, il crollo: "Sento di aver sprecato la vita. Ho pensato al suicidio" - Torna a parlare Roberto Saviano. Lo fa dopo il lungo articolo in cui parlava di zia Silvana, una figura per lui importantissima e morta di recente.

