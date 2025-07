Inter Esposito resta blindato | rifiutate 13 offerte anche un maxi-assalto del Napoli

Francesco Pio Esposito non si muove da Milano. Dopo l’esperienza in Serie B . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Inter, Esposito resta blindato: rifiutate 13 offerte, anche un maxi-assalto del Napoli

Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrà contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? - di Redazione Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrà contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? Il punto sui due.

Esposito nella top-11 finale della Serie B: l’Inter riflette sul futuro! - Francesco Pio Esposito, ieri sera, ha chiuso la sua regular season con la maglia dello Spezia in Serie B con un gol.

Esposito brilla con lo Spezia: 17 gol e un futuro da scrivere con l’Inter - Francesco Esposito è senza dubbio una delle rivelazioni più brillanti della stagione di Serie B. L’attaccante classe 2005, in prestito dallo Spezia ma di proprietà dell’Inter, ha chiuso la stagione regolare con 17 reti all’attivo, la sua miglior annata in carriera, confermando tutto il potenziale che in casa nerazzurra conoscono bene fin dai tempi del settore giovanile.

«Il Cagliari ha presentato una proposta concreta per Sebastiano Esposito: 7 milioni all'Inter più una percentuale sulla futura vendita». Sembra che il club rossoblù abbia battuto la concorrenza della Fiorentina, che fino a poco fa era in prima fila per l'attaccante

Inter, l'exploit di Pio Esposito cambia le strategie di mercato: la nuova priorità . E Strama già promuove Chivu; Pio Esposito, parla l'agente: Ecco la decisione dell'Inter; SM – Inter, tutto il mercato: dai fratelli Esposito a Bonny. In uscita due nodi.

Pio Esposito resta all'Inter: rifiutate 13 offerte, il baby bomber è già una certezza - L'Inter blinda il talento classe 2005: gol decisivo al Mondiale per Club e 13 offerte respinte, Chivu punta su Pio Esposito per la nuova stagione

SM – Inter, tutto il mercato: dai fratelli Esposito a Bonny. In uscita due nodi - La sintesi delle principali trattative che riguardano il club nerazzurro a pochi giorni dal primo luglio Inter