LIVE - ADL: "Avvoltoi sui nostri big, a queste cifre non parte nessuno!", Gattuso: "Dovremo migliorare 7° posto", Giuntoli: "Mercato fermo per tutti" (Di martedì 25 agosto 2020) premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il LIVEPresidente, per Trasnfermarkt 330mln investiti dall'anno scorso e 100 incassati dall'anno scorso. Leggi su tuttonapoli

_SiGonfiaLaRete : LIVE – Conferenza Napoli, Gattuso: 'Allena un’ottima squadra, per il momento sono soddisfatto'. ADL: 'Il format del… - LuigiLiccardo6 : RT @antonio_gaito: Conferenza #ADL e #Gattuso: live su @tuttonapoli - BelpassoAlberto : RT @antonio_gaito: Conferenza #ADL e #Gattuso: live su @tuttonapoli - MondoNapoli : LIVE conferenza - ADL e Gattuso: le loro parole fra poco su MondoNapoli - - antonio_gaito : Conferenza #ADL e #Gattuso: live su @tuttonapoli -