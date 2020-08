Justin Bieber fa pratica coi neonati e The Rock pronostica: «Ne avrai uno nel 2021!» (Di martedì 25 agosto 2020) Il cantante ha condiviso una tenera foto con la nipotina neonata: «Una caramella gommosa e carina». Leggi su media.tio.ch

LOS ANGELES - Sposati dal 2018, Justin Bieber e Hailey Baldwin sono un tantino sotto pressione perché facciano un bambino. Dopo che il cantante canadese ha postato tre tenere foto insieme alla sua nip ...

L’attore Dwayne Johnson è convinto che Hailey e Justin Bieber avranno un bambino nel 2021! Tutto è iniziato dopo che, ieri, il cantante ha condiviso una foto mentre teneva in braccio la piccola Iris.

L'attore Dwayne Johnson è convinto che Hailey e Justin Bieber avranno un bambino nel 2021! Tutto è iniziato dopo che, ieri, il cantante ha condiviso una foto mentre teneva in braccio la piccola Iris.