Inter, rimangono anche Marotta e Ausilio: confermata la dirigenza (Di martedì 25 agosto 2020) Non solo Antonio Conte, ma rimarranno anche l’amministratore delegato Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio. Il presidente Steven Zhang è riuscito nella mediazione e dunque non salta nessuno, dopo una riunione durata oltre tre ore in provincia di Varese. Dunque Conte-Marotta-Ausilio: tutti confermati. Leggi su sportface

mauriziomeland2 : RT @jrbasket2015: #Sky Non verrà chiesto a #Conte l’obbligo di vincere lo scudetto, verranno fatti investimenti oculati e quindi non da 90/… - ToniVulta : Fonte #DiMarzio rimangono anche #Marotta e #Ausilio #Inter - BaroneNeroBlu : @SpudFNVPN Magico Spud. Un Dio...quindi i nomi per l’Inter rimangono quelli che ci racconti da mesi? Un abbraccio! - jrbasket2015 : #Sky Non verrà chiesto a #Conte l’obbligo di vincere lo scudetto, verranno fatti investimenti oculati e quindi non… - Emanuel15818702 : Ricapitolando: Con la permanenza di Conte all'Inter rimangono anche Marotta e Ausilio? Bene, prevedo la stessa situ… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter rimangono Inter, rimangono anche Marotta e Ausilio: confermata la dirigenza Sportface.it Inter, dopo l’incontro con Conte, si chiude per Tonali

Sembra tutto fatto per l'approdo di Tonali all'Inter. Dopo aver risolto la questione panchina con Conte, il club potrebbe annunciare l'arrivo del centrocampista del Brescia. Le parti sono d'accordo su ...

Antonio Conte e le condizioni per rimanere all’Inter: terminato dopo tre ore l’incontro decisivo con Zhang – Gli aggiornamenti

È il giorno dell’incontro tra Antonio Conte e Steven Zhang che deciderà il futuro prossimo dell’Inter. Erano attesi già in mattinata nella sede dell’Inter, dove sono arrivati sia l’amministratore dele ...

Sembra tutto fatto per l'approdo di Tonali all'Inter. Dopo aver risolto la questione panchina con Conte, il club potrebbe annunciare l'arrivo del centrocampista del Brescia. Le parti sono d'accordo su ...È il giorno dell’incontro tra Antonio Conte e Steven Zhang che deciderà il futuro prossimo dell’Inter. Erano attesi già in mattinata nella sede dell’Inter, dove sono arrivati sia l’amministratore dele ...