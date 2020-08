Inter, avanti insieme a Conte: il comunicato del club (Di martedì 25 agosto 2020) Finito il vertice in casa Inter si prosegue con Conte È terminato il maxi vertice in casa Inter per decidere il futuro di Antonio Conte. Il club nerazzurro ha comunicato la volontà la di proseguire insieme all’allenatore leccese. Ecco il comunicato del club nerazzurro. “L’incontro di oggi tra il club e Antonio Conte è stato costruttivo, nel segno della continuità e della condivisione della strategia. Con esso sono state stabilite le basi per proseguire insieme nel progetto”. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine

