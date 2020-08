Il boom di Flipper Zero (con tante domande sulla cybersecurity) (Di martedì 25 agosto 2020) Immagino che se scrivo Tamagotchi qualcuno, se non tutti, si ricorderà quel diabolico "giochino elettronico" in cui il proprietario doveva prendersi cura della salute di un animaletto virtuale, con l'effetto collaterale di produrre un certo stato di angoscia nell'utente qualora lo dimenticasse, poiché la perdurante assenza del padrone ne determinava la dipartita. Un diverso tipo di ansia dovrebbe suscitarlo Flipper Zero, perché pur sembrando esteriormente il suo successore, si tratta di un dispositivo destinato ad hacker e smanettoni che intendono esplorare il mondo del wireless. Questo piccolo oggettino permette decodificare i segnali di gran parte dei telecomandi sia radio sia infrarossi, per esempio di cancelli, porte, sensori IoT (nel caso abbiate perso il vostro telecomando potete usarlo per entrare in casa). Inoltre, essendo ... Leggi su panorama

Ricorda il Tamagotchi e decodifica i segnali wireless che ci circondano. Riproponendo il tema della necessità di una regolamentazione.

