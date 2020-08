Grecia, bimba trascinata dalla corrente a cavalcioni del suo unicorno gonfiabile e salvata dall’equipaggio di un traghetto – VIDEO (Di martedì 25 agosto 2020) bimba a cavalcioni di un unicorno gonfiabile salvata in mare aperto da un traghetto in Grecia. Ecco le incredibili immagini. Si è sfiorata la tragedia in Grecia, ma fortunatamente tutto si è risolto al meglio. Una bambina di 4 anni, a cavalcioni di un unicorno, è stata trascinata via dalla corrente, ma fortunatamente è stata … L'articolo Grecia, bimba trascinata dalla corrente a cavalcioni del suo unicorno gonfiabile e salvata dall’equipaggio di un traghetto ... Leggi su newnotizie

