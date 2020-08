Flavio Briatore ricoverato per Coronavirus, è in serie condizioni (Di martedì 25 agosto 2020) L’imprenditore Flavio Briatore è stato ricoverato per complicazioni dovute al Coronavirus: le sue condizioni sono serie. Secondo quanto rivelato da ‘L’Espresso‘, l’imprenditore Flavio Briatore al momento si troverebbe ricoverato al San Raffaele di Milano. La causa del ricovero sarebbero delle complicazioni dovute alla contrazione del Coronavirus. Secondo quanto riportato dal quotidiano, inoltre, le condizioni di … L'articolo Flavio Briatore ricoverato per Coronavirus, è in serie condizioni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

espressonline : ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano - HuffPostItalia : Non c'è pace per Flavio Briatore, altri 52 positivi tra il personale - petergomezblog : L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” - 4ragazzi1D : RT @rtl1025: ?? Flavio #Briatore è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano dopo aver contratto il #Covid. E’ quanto scrive L’Espress… - marino29b : RT @francotaratufo2: Tweet...Muto. “Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” -