Figlia Totti | interviene Selvaggia Lucarelli e dice | “E’ stato fatto anche alla 15enne Aurora Ramazzotti ma nessuno fiatò forse perché …”

In queste ore non si parla d'altro che della foto che ritrae la 13enne Chanel Totti al mare con il papà, Francesco e, se il suo viso è, giustamente, pixellato, in bella mostra è il suo lato b. Dopo le indignate reazioni del popolo del web che hanno invitato a gran voce i genitori, Ilary Blasi e Francesco Totti ad intervenire immediatamente sulla questione, ha detto la sua il Telefono azzurro, poi il Moige e, infine, è intervenuta in prima persona il direttore del settimanale "Gente", Monica Mosca, responsabile della pubblicazione della foto incriminata. Il messaggio di Ilary Blasi e Francesco Totti Ilary Blasi e Francesco Totti sono prontamente intervenuti sui social e hanno scritto il seguente identico messaggio, ognuno sulla propria pagina Instagram:

