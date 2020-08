Destroy All Humans: niente versioni PS5 e Xbox Series X (Di martedì 25 agosto 2020) Sembra proprio che Destroy All Humans! non arriverà su PS5 e Xbox Series X. Ad ogni modo, altre versioni sono “in fase di valutazione” Il mese scorso siamo tornati nel mondo di Destroy All Humans! Il gioco era un remake del primo titolo del franchise e seguiva le vicende dell’alieno Crypto mentre sperimentava il caos in un’America in stile anni ’50. Il gioco sembra aver funzionato bene, superando le aspettative del publisher THQ Nordic. Eppure, se aspettate un Destroy All Humans su PS5 o Xbox Series X ci sono brutte notizie per voi. Destroy All Humans! non arriverà su PS5 e Xbox Series X ma ... Leggi su tuttotek

Ultime Notizie dalla rete : Destroy All Destroy All Humans!, alieni anni '50 invadono la Terra | The Next Tech StartupItalia.eu Giochi PS4 a meno di 5 euro: le migliori offerte sul PlayStation Store

Sony ha da poco lanciato le nuove offerte del PlayStation Store con tanti giochi PlayStation 4 in vendita a prezzo ridotto... anche a meno di 5 euro! Scopriamo insieme le migliori occasioni da prender ...

Destroy All Humans!

Cryptosporidium 137, per gli amici Crypto, è un clone alieno giunto sul nostro pianeta per estrarre il nostro DNA, unico modo per la sua specie, i Furon, di riprodursi. Crypto però non è il primo dell ...

Sony ha da poco lanciato le nuove offerte del PlayStation Store con tanti giochi PlayStation 4 in vendita a prezzo ridotto... anche a meno di 5 euro! Scopriamo insieme le migliori occasioni da prender ...Cryptosporidium 137, per gli amici Crypto, è un clone alieno giunto sul nostro pianeta per estrarre il nostro DNA, unico modo per la sua specie, i Furon, di riprodursi. Crypto però non è il primo dell ...