Coronavirus, focolaio in stabilimento Aia nel Trevigiano: 185 positivi (Di martedì 25 agosto 2020) Sono 185 i casi di positività al Coronavirus (LO SPECIALE - IL LIVE), tutti asintomatici e in regime di quarantena, riscontrati all’interno dello stabilimento agroalimentare Aia di Vazzola, in provincia di Treviso, a fronte di 588 tamponi eseguiti. Un vero e proprio focolaio che preoccupa il Veneto e che ha portato a decisioni forti prese il 25 agosto nel corso di un vertice svolto alla prefettura di Treviso. Riduzione della produzione del 50%, distanziamento fra le postazioni operative e diminuzione del numero di lavoratori per turno, queste le misure prese nella riunione a cui hanno partecipato organizzazioni sindacali, autorità sanitarie e municipali del comune. Contagi da rientri dalle ferie “I contagi non arrivano dall’interno dell’azienda ma da persone che sono rientrate ... Leggi su tg24.sky

