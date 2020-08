Città Spettacolo, buona l’apertura teatrale con la Red Roger (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNon poteva andare meglio alla Red Roger che ieri, presso i giardini del teatro De Simone di Benevento ha portato in scena “A piedi nudi nel parco” di Neil Simon e per la regia di Pier Paolo Palma. La brillante commedia del drammaturgo statunitense, riproposta dalla giovane compagnia sannita, in occasione della prima giornata della 41esima edizione di Benevento Città Spettacolo, ha fatto registrare il tutto esaurito, con l’organizzazione che, a pochi minuti dall’inizio dello Spettacolo, si è trovata costretta ad aggiungere, dove possibile, ulteriori file di posti. Briosa e vivace, la storia, in tre atti, dei due sposini Corie (Georgia de’ Conno) e Paul Bratter (Eugenio Delli Veneri) ha coinvolto e divertito la platea dall’inizio alla fine. Le peripezie della ... Leggi su anteprima24

