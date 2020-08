Calcio: Maldini, Donnarumma problema ma c'è offerta adeguata (Di martedì 25 agosto 2020) ANSA, - MILANO, 25 AGO - Il rinnovo di Gianluigi Donnarumma "è un problema" perché il Milan "è arrivato all'ultimo anno di contratto" ma il club è "pronto a fare un'offerta adeguata al suo valore". Il ... Leggi su corrieredellosport

Gazzetta_it : #Rangnick: “Milan, potevi svoltare. #Ibra? Non ci punterei. Maldini ha speso ma...” - chrisACM1899 : @LucaParry85 @GianniMacc Maldini sa che quelle cose può dirle perché ha il perbenismo del calcio dalla sua parte da sempre - sportli26181512 : Ibrahimovic, Maldini: “È la priorità del #Milan, ma c’è un piano B”: L'intera dirigenza rossonera sul rinnovo del f… - milansette : Milan, Gazidis: 'Per Ibra sono ottimista'. Maldini: 'Ma abbiamo un piano B...' - Eurosport_IT : Paolo Maldini fa il punto sul mercato del Milan ?? ???? #CalcioMercato | #Milan | #Ibrahimovic -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Maldini

Il dt Paolo Maldini non nasconde "preoccupazione" ma evidenzia "fiducia" sulla permanenza del portiere perché "lui vuole restare". E, dopo aver ammesso "la trattativa" per Bakayoko, accelera sul ...Paolo Maldini è chiaro, l'intenzione del Milan è quella di trattenere per un'altra stagione Zlatan Ibrahimovic: "Stiamo lavorando durante per arrivare ad un accordo. Entreremo nel vivo della stagiona ...