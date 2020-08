C'è la conferma di Berlino: "Navalny avvelenato". L'Ue: Putin trovi i colpevoli (Di martedì 25 agosto 2020) Roberto Fabbri L'oppositore rischia danni permanenti. Merkel: "Ora identificate i responsabili, devono pagare" Aleksei Navalny è stato effettivamente avvelenato. I medici dell'ospedale berlinese Charité, dove il leader dell'unica vera opposizione politica al regime Putiniano è ricoverato in stato di coma da sabato, hanno reso noti i risultati degli esami condotti sull'avvocato e attivista russo: nel suo organismo è stata rilevata una sostanza ancora non precisamente determinata, ma che appartiene alla categoria degli inibitori della colinesterasi, alla base di gas nervini come il Sarin e il Novichock usato per avvelenare l'ex agente del Kgb Sergei Skripal in Gran Bretagna. Navalny, 44 anni, si trova tuttora in gravi condizioni in ... Leggi su ilgiornale

