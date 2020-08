Bologna, nessun positivo dopo i test. Tampone negativo anche per la moglie di Mihajlovic (Di martedì 25 agosto 2020) Sospiro di sollievo in casa Bologna. Sono tutti negativi i tamponi a cui sono stati sottoposti i giocatori rossoblù. La squadra si è radunata ieri a Casteldebole in vista della partenza per il ritiro di Pinzolo. Buone notizie anche per la moglie dell’allenatore Sinisa Mihajlovic, Arianna Ramaccioni che ha dato notizia sui social della propria negatività al Covid: “Per tutti coloro che sono entrati in contatto con me: effettuato il Tampone naso-faringeo con esito negativo“, ha scritto. Domenica era stata annunciata la positività del marito, asintomatico. Leggi su sportface

previus73 : RT @GagliardoneS: #Covid Festa dell'Unità a Bologna, superati i MILLE ospiti. NESSUN controllo da parte delle forze dell'ordine? NESSUNA mu… - blacklotvss : @Giovann_o @fartekho Semplicemente da noi a Bologna sono cose molto diverse. Da noi per i pullman abbiamo addirittu… - LASTMINUTEVT : RT @GagliardoneS: #Covid Festa dell'Unità a Bologna, superati i MILLE ospiti. NESSUN controllo da parte delle forze dell'ordine? NESSUNA mu… - linacondina : RT @GagliardoneS: #Covid Festa dell'Unità a Bologna, superati i MILLE ospiti. NESSUN controllo da parte delle forze dell'ordine? NESSUNA mu… - marisavillani : RT @GagliardoneS: #Covid Festa dell'Unità a Bologna, superati i MILLE ospiti. NESSUN controllo da parte delle forze dell'ordine? NESSUNA mu… -