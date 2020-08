Bologna, il dottor Nanni: "Mihajlovic sta bene" (Di martedì 25 agosto 2020) Bologna - "Come sta Mihajlovic ? Molto bene, non ci sono sintomi e non abbiamo preoccupazioni di sorta al momento" . Gianni Nanni , medico sociale del Bologna e responsabile medici Serie A, è ... Leggi su corrieredellosport

