ATP Cincinnati – Tutto facile per Djokovic, il serbo annienta Sandgren e vola ai quarti (Di martedì 25 agosto 2020) Procede spedito il percorso di Novak Djokovic nel Masters 1000 di Cincinnati, il numero uno del mondo non ha problemi a superare l’americano Sandgren agli ottavi, avanzando così al turno successivo. Il tennista serbo stende il suo avversario in due set con il punteggio di 6-2, 6-4 dopo un’ora e mezza di gioco, nel corso del quale non sono emersi segnali di cedimento da parte di Nole. Ai quarti di finale, Djokovic se la vedrà con il tedesco Struff, abile a superare agli ottavi il belga Goffin.L'articolo ATP Cincinnati – Tutto facile per Djokovic, il serbo annienta Sandgren e vola ai quarti SPORTFAIR. Leggi su sportfair

